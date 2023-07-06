Denizli’nin Honaz ilçesinde yabancı uyruklu ailenin merdivenden düştü yalanıyla hastaneye götürdüğü 4 yaşındaki Halid’in, dayısının kullandığı aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi. Otopsi raporu ve çelişkili ifadelerle olayı aydınlatan JASAT’ın yakaladığı dayı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 yaşındaki Halid Hilal, ailesi tarafından merdivenden düştü yalanıyla ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Minik Halid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansız bedende yapılan otopsinin ardından Halid’in kafatasında ve vücudun çeşitli yerlerinde çıkan kırıklar olayın merdivenden düşme olmadığını gösterdi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Merdivenden düştü yalanını JASAT bozdu

JASAT ekipleri, anne Fatma Hilal’in ifadesinde çelişkili söylemleri sonucu soruşturmayı genişletti. Dedektif gibi iz süren JASAT, ailenin merdivenden düştü ısrarının yalan olduğunu tespit ederek çocuğun dayısı Hasan Ş. (45) tarafından kullanılan 20 MA 0315 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Dayıyı bulunduğu yerde gözaltına alan jandarma ekipleri, suçunu itiraf ettirdi. Dayı verdiği ilk ifadesinde yeğenine kazara çarptığını belirterek korktuklarını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hasan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle JASAT bir olayı daha aydınlattı.