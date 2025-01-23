Eskişehir Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ‘Normal Doğum Sempozyumu’nun açılış programı Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesindeki Eskişehir’de yürütülen çalışmaları sürüyor. Anne-bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi, doğum sürecinin en iyi şekilde yürütülmesinin sağlanması ve farkındalığın oluşturulması amacıyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler, ebe ve hemşirelere yönelik sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eylem planı haline dönüştürülen normal doğumla ilgili çalışmaların büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yürütüleceğini belirtti.

“Bu sempozyumu, sağlık çalışanlarımızın katkılarını sunacakları bir platform olarak görüyorum”

Normal doğumun daha yaygın bir şekilde gerçekleşebilmesinin 2 farklı boyutu olduğunu söyleyen Vali Aksoy, "Birincisi, sağlık çalışanlarımızın rolü, ikincisi ise anne adaylarının bu konudaki duyarlılığı ve hassasiyeti. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu sempozyumu, önemli konuların tartışılacağı ve sağlık çalışanlarımızın bu konudaki katkılarını sunacakları bir platform olarak görüyorum. Kadın doğum uzmanlarımız başta olmak üzere, aile eğitimlerinden tutun diğer konulara kadar birçok sağlık çalışanımızın bu konudaki hassasiyeti ve anne adaylarına kattıkları duyarlılık, onları yönlendirmeleri bu başarıyı yakalamada bizlere önemli katkı sunacaktır” dedi.

Alanında uzman hekim ve hocalar tarafından gerçekleştirilen oturumlarla sempozyum gün boyu devam etti.