Manisa’nın Salihli ilçesinde okul bahçesine 30 yıl öncesinin öğrencileri tarafından dikilen zeytinleri bugünün öğrencileri hasat etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde okul bahçesine 30 yıl öncesinin öğrencileri tarafından dikilen zeytinleri bugünün öğrencileri hasat etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Okulu 30 yıl önce eğitim gören öğrencilerin diktiği zeytin ağaçlarındaki zeytinler, yine aynı okulda eğitim gören çocukları tarafından hasat edildi. Okul bahçesinde sabah saatlerinde başlayan hasadın ardından toplanan zeytinler fabrikaya götürülerek zeytinyağı çıkartıldı. 500 kilogram zeytin hasadından elde edilen yaklaşık 300 litre yağ hem öğrencilere dağıtıldı, hem de okul aile birliğine gelir sağlandı.

“Hayatın zorluklarını ve güzelliklerini hep beraber yaşatabilmek”

Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Okulu olarak güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Yakup Ateş, “Çünkü öğrencilerimiz, yaklaşık 30 yıl önce annelerinin, babalarının öğrenci iken dikmiş oldukları zeytinlerin hasadını yapıyor. Öğrencilerimiz bu çalışma sayesinde hayatı yaşayarak öğreniyorlar. Önemli olan ilkokul çağından itibaren öğrencilere hayatı öğretebilmek. Hayatın zorluklarını ve güzelliklerini hep beraber yaşatabilmek. Eğitimci olarak bizlerin amacı öğrencileri, eğitmek ve bu süreç içerisinde onları hayata hazırlamak. Çocuklarımızda almış oldukları bu sorumluluk çerçevesinde kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bugün elde ettikleri ürünlerin hem tadına baktılar, hem de satıştan elde edeceğimiz gelirle okulumuza gelir sağlayacağız”

“Zeytin ağaçlarını anne ve babalarımız dikmiş”

Hasada katılan 4. sınıf öğrencilerinden Miraç Meşe, “Okulumuzda başlatılan proje çerçevesinde hem yaşayarak hem de yaparak öğreniyoruz. Bu üretim sayesinde hem okulumuza hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte bu ağaçları 30 yıl önce yine bu okulda okuyan annelerimiz, babalarımız dikmişti. Bu zeytinlerin hasat edilmesi de bizler için büyük bir mutluluk” dedi. Öğrencilerden İlknur Nisa Yıldız ise “4 A sınıfında eğitim görüyoruz. Öğretmenlerimizin öncülüğünde zeytinlerimizi hasat ediyoruz. Topladığımız zeytinleri yine öğrenciler olarak salamura haline getiriyoruz ve yağ çıkartıyoruz. 30 yıl önce bu okulda eğitim gören annelerimizin, babalarımızın ve mahallelinin diktiği zeytin ağaçlarından hasat yapmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıl önce anne ve babalarının diktiği zeytin ağaçlarından hasat yapan öğrenciler, okul müdürü ve okul aile birliği öncülüğünde hasat yaptıkları zeytinleri, zeytinyağı fabrikasına götürdü. Öğrenciler, hasat ettikleri ürünlerin yağa dönüşünü de yerinde görmüş oldu.