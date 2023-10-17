Kuşadası Belediyesi tarafında İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı bünyesinde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi, ücretsiz eğitim ve atölye çalışmaları ile başta kadın ve çocuklar olmak üzere farklı kesimlerden kent sakinlerine hitap etmeyi sürdürüyor.

Kapılarını açtığı günden bu yana pek çok eğitici etkinliğe ev sahipliği yapan Anne Baba Çocuk Merkezi’nde yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimi verildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol Demir tarafından Pazartesi günleri gerçekleştirilen sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitiminde son olarak katılımcılara sağlıklı tiramisu yapımı öğretildi. Öte yandan besin grupları, beslenmede ölçü birimleri ve dengeli beslenme konularında bilgiler verilerek kronik ve metabolik hastalıklara karşı dengeli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekildi. Sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimlerinin ardından bireysel diyetisyenlik hizmeti almak isteyen katılımcılar için randevu oluşturuldu.

Anne Baba Çocuk Merkezi’ndeki eğitim ve atölye çalışmalarına kayıtlar, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.