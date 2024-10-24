Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan Anne Baba Çocuk Merkezi’nde düzenlenen okul öncesi eğitimlere katılan minikler ilk mezuniyet sevincini yaşadı. Anne Baba Çocuk Merkezi’nde düzenlenen 19’uncu dönem okul öncesi eğitimine katılan çocuklar, düzenlenen sembolik mezuniyet töreni öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yaşadı.

Anne Baba Çocuk Merkezi’nde gerçekleşen bir aylık okul öncesi eğitimi tamamlayan minikler için düzenlenen törene Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ile çocuklar ve aileleri katıldı. Kep takıp cübbe giyen minik öğrenciler, katılım sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Törenin ardından düzenlenen 29 Ekim temalı etkinliğe katılan çocuklar, üzerinde Atatürk resmi bulunan çeşitli el işleri yaptılar. Anne Baba Çocuk Merkezinin düzenlediği eğitim ve etkinliklerden çok memnun olduklarını belirten ebeveynler, Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.