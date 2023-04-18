Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Ramazan Bayramı dolayısıyla erken gerçekleşen kutlamada çocuklar okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde atölye çalışması yaparak oyunlar oynadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu erken başladı. 3-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde kendilerine verilen kağıtları kırmızı beyaz renklere boyayarak Türk Bayrağı yaptılar. Ardından yüzleri boyanan minikler şarkılar eşliğinde dans edip oyunlar oynadı. Eğlenceli vakit geçiren miniklerin mutluluğuna ebeveynleri de eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Anne Baba Çocuk Merkezi, her hafta Salı ve Perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken bir yandan da eğitim hayatına daha donanımlı başlamaları için gerekli olan bilgileri öğrenme imkanı buluyor. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvurular Güvercin Masa aracılığıyla yapılıyor.