Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilgilenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan ’Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde atölye çalışmaları sürüyor. Merkezde son olarak 3-6 yaş arası çocukların yeteneklerini geliştirirken eğlenmeleri amacıyla palyaço atölyesi düzenlendi.

Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde 3-6 yaş arası çocuklar için palyaço atölyesi düzenlendi. Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken el becerilerini geliştirmeleri için düzenlenen atölyede minikler kendilerine verilen kağıtlara renkli fon kartonları, grapon kağıdı, şönil ile çalışarak rengarenk palyaçolar yaptılar. Aynı zamanda farklı karakterleri de yakından tanıma fırsatı bulan minik öğrenciler, atölyenin ardından merkeze gelen palyaço ve eğitmenler eşliğinde dans edip oyunlar oynadı.

Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi, her hafta Salı ve Perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. 10.00-12-00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken bir yandan da eğitim hayatına daha donanımlı başlamaları için gerekli olan bilgileri öğrenme imkanı buluyor. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvurular 444 71 14 numaralı Güvercin Masa aracılığıyla yapılıyor.