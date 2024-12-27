Eskişehir’de Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yüz yüze ve online gerçekleştirilen Gebe ve Lohusa Okulu uygulaması çerçevesinde ebeveyn adayları eğitilirken, hastanede bir sene içerisinde 145 anneye eğitim verildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde başlatılan ’Gebe Okulu Uygulaması’ devam ediyor. Yüz yüze verilen eğitimlerin yanı sıra hastaneye çeşitli nedenlerden dolayı gelemeyen ve eğitim alamayan anne adayları için aynı eğitimler online olarak verilmeye başlandı. Sorumlu hemşire tarafından verilen online eğitimlerde, ebeveyn adayları evlerinden dahi konuyla alakalı bilgi sahibi oluyor. Gebe ve Lohusa Okulu Uygulaması başta anne adayları olmak üzere vatandaşlardan beğeni topluyor. Öte yandan online Uygulama ile anne adaylarına doğumdan lohusalığa kadar olan süreçle ilgili bilgilendirme yapılırken, yeni doğan bebek bakımı hakkında gerekli eğitimler veriliyor. Ayrıca, uygulama ile son bir sene içinde yaklaşık 145 anneye eğitim verdiklerini açıklayan Başhekim Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, 3 aydır çevrimiçi çalışmalar yürüttüklerini ve hastaneye gidemeyen annelerin şu anda internet üzerinden başvuru yapabildiklerini belirtti.

"Annelerimizi gebeliklerinin ilk günlerinden itibaren yalnız bırakmıyoruz"

Uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, "Annelerimizi gebeliklerinin ilk günlerinden itibaren yalnız bırakmıyoruz. Annenin yolculuğu gebe polikliniğimizle başlıyor, daha sonra gebe okulumuzla devam ediyor, en sonunda da lohusa ziyaretlerimizle anneyi bu güzel sürecinin hiçbir döneminde yalnız bırakmıyoruz. Özellikle gebe okulundan bahsetmek istiyorum. Bir sene içinde 145 anneye, gebe okulunda yüz yüze eğitimler verdik. Yaklaşık 3 aydır da çevrimiçi gebe okulu eğitimlerimiz var. Gerek ev gerek işyeri durumları olan ya da uzakta yaşayan annelerimiz internet üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar. Üç ay içinde 85 gebemize de online eğitimler verdik. Lohusa ziyaretlerimiz de yaklaşık 3 aydır var. Bizde doğum yapan 40 gebemize de lohusa ziyaretleri gerçekleştirdik. Burada amaç annenin kaygısını biraz daha azaltmak ve emzirme metotlarını biraz daha anlatabilmek ve emzirmeye, anne sütüne teşvik edebilmek. Gerekirse emzirme hemşirelerimizle ve psikologlarımızla bu ziyareti gerçekleştirmekteyiz. Bir de yeni başlayan bir hizmetimiz daha var o da online lohusa ziyaretleri. Eğer annemiz gelemiyorsa web sitesi üzerinden başvuruyor, biz de onlarla yüz yüze görüşüyoruz" dedi.

"Baba adaylarını da dersimize davet ediyorum, çünkü yeni doğan bakımı sadece anne sorumluluğunda olmamalı"

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan Ayşe Banu Deniz ise, ’Gebe Okulu’ndaki anne adaylarını 20’nci haftadan itibaren 6 haftalık bir eğitim programına alındıklarını aktararak şunları söyledi:

"Gebelik, gebeliğe giriş, doğum kasılmalarıyla ilaçsız başa çıkma yöntemleri, normal ve sezaryen doğum, lohusalık süreci ve psikolojisi, anne sütü ile emzirme ve son olarak da yeni doğan bakımı derslerimiz mevcut. Tabii ki evi uzak olan ya da çalışan gebelerimiz için de haftada 2-3 kez online olarak eğitim vermekteyiz. Derslerimize gebelik ve solunum egzersizleri anlatmak için fizyoterapist de dahil oluyor. Aynı şekilde diyetisyenlerimiz gebelik ve lohusalık beslenmesi anlatıyor. Psikologlarımız gebelik ve lohusalık psikolojisi konusunda anne adaylarımıza destek veriyor. Kadın doğum uzmanlarımız annelerin sorularını yanıtlıyor. 6 haftalık ders sürecimizin sonunda baba adaylarını da dersimize davet ediyorum, çünkü yeni doğan bakımı sadece anne sorumluluğunda olmamalı diye düşünüyorum. Babalara da yeni doğan bakımı ve banyosu gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Deniz, gebelerin istedikleri takdirde eğitime anne, kayınvalide ve kardeş gibi yakınlarını da getirebildiğini ve onlara da bu süreçte eğitim verildiğini ifade etti.