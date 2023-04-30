Afyonkarahisar’da Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri’nde anne adaylarına yönelik verilen ‘Doğuma Hazırlık Eğitimleri’ devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri’nde çalışan hekim, ebe ve hemşirelere Doğuma Hazırlık Eğitimi verildi.

Eğitim çerçevesinde toplumda doğru doğum algısını geliştirmek, anne adaylarının beslenmesi, ruhsal ve fiziksel değişiklikleri, acil hakkında bilinçli kararlar verebilmesi, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve ebeveynlerin yeni rollerini benimsemesi konusunda bilgi ve beceri kazandırma ile ilgili konular yer aldı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, gebe sınıfı ve üreme sağlığı eğitimcileri tarafından verilen eğitimi başarı ile tamamlayanlara katılım belgeleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ayşana Zehra Keklik tarafından takdim edildi.