DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı Çilimli Toplam Sağlığı Merkezi tarafından anne ve anne adaylarına normal doğuma teşvik etmek ve anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla stant açılarak bilgilendirme yapıldı.

Çilimli Toplum Sağlığı Merkezimizde görevli ekipler doğal olan normal doğum eylem planı kapsamında anne ve anne adaylarına normal doğuma teşvik etmek ve anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla stant açılarak etkinlik programı düzenlendi. Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde düzenlenen ve hastane yöneticileri, sağlık personelleri ve vatandaşların katıldığı programda; vatandaşlara gebelikte beslenme anne sütünün önemi yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı konusunda bilgilendirmelerde bulunularak broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personeller KETEM farkındalık standı açılarak, kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı yaptı.