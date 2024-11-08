Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında 2018 yılından bu yana hizmet veren ‘Gebe Okulu’na, anne adaylarının yoğun ilgisi devam ediyor. Gebe Okulu’nda, 4 hafta boyunca eğitime katılan 15 anne adayına mezuniyet töreni düzenlenerek katılım belgesi verildi.

Gebe Okulu’na katılan anne adaylarına gebelikte sağlık, beslenme, normal doğum, doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğanın bakımı, anne sütü, emzirme teknikleri, aile planlaması, gebe pilates ve yoga eğitimleri hakkında bilgiler verildi.

Gebe Okulu Eğitici Eğitmeni Ebe Ayşe Başar Akdoğan anne adayları ve yeni doğan bebekler için normal doğumun önemine değinerek, "Gebelik ve doğum kadınların var oluşundan bu yana devam eden fizyolojik bir olaydır. Normal doğum yapan annelerde bebekleriyle ten tene temas ve emzirme hemen başlar. Annelerin hastanede kalış süreleri daha kısadır. Cerrahi bir işleme maruz kalmadıkları için günlük yaşam rutinlerine dönüş daha hızlıdır" dedi.

Gebe Okulu’nda eğitim veren sağlık çalışanlarına değinen Akdoğan, "Eğitimlerimize Kadın Doğum Doktorumuz Op. Dr. Rahşan Eyüp Doğan, Psikolog Seda Uygun, Diyetisyenimiz Şükrü Bülbül ve Laktasyon Hemşiresi Gülten Karaca ile birlikte sizlerin merak ettiği, ihtiyaç duyduğu konularda hizmet vermekteyiz. Tüm gebelerimizi güzel bir gebelik, güzel bir doğum hikâyesi ve güzel bir lohusalık dönemi için gebe okulumuza bekliyoruz" dedi.