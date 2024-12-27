DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde 16 hekim, ebe ve hemşireye anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından beri anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında; bebek ve çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve ölümlerin engellenmesi için anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen bu programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlatılması, ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve altıncı aydan sonra da uygun besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi öngörülmekte.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli personeller, 24-26 Aralık tarihleri arasında Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim salonunda Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Düzce Özel Çağsu Hastanesi ve Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan 16 hekim, ebe ve hemşireye Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlenmiştir.

Eğitimin son günü, teorik uygulamaları başarı ile tamamlayan katılımcılara, eğitim belgeleri Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade ve ulusal değerlendirmecileri tarafından verildi.