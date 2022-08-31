Diyetisyen Fatma Hallaç, gebelik dönemi beslenmesi hakkında anne adaylarına tavsiyelerde bulundu. Diyetisyen Fatma Hallaç, “Beslenme hamileliğin en önemli parçasıdır. Anne adayları hamilelik sürecinde fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir. Gebelik döneminde yetersiz beslenme, sağlıklı gıdaya ulaşamama; anne ve bebek için ciddi riskler oluşturur” dedi.

Diyetisyen Fatma Hallaç, gebelik dönemi beslenmesi hakkında anne adaylarına tavsiyelerde bulundu. Diyetisyen Fatma Hallaç, “Beslenme hamileliğin en önemli parçasıdır. Anne adayları hamilelik sürecinde fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir. Gebelik döneminde yetersiz beslenme, sağlıklı gıdaya ulaşamama; anne ve bebek için ciddi riskler oluşturur” dedi.

Anne adaylarının gebelik süreci boyunca tükettikleri besinlere çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Fatma Hallaç, “Bu dönemde görülen kusma-bulantı, kabızlık, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi problemler annenin beslenmesini etkilemektedir. Böyle durumları önlemek için beslenmede ve yaşam tarzında yapılabilecek ufak değişiklikler anne adaylarının bu süreci daha kolay ve sağlıklı geçirmelerini sağlayacaktır” dedi.

Sabah bulantıları olan anne adaylarının, besinleri mümkün olduğu kadar yavaş tüketerek, azar azar ve sık sık beslenerek, yağlı gıdalardan uzak durmaları konusunda uyaran Diyetisyen Fatma Hallaç şunları söyledi: “Her canlının yaşamı için büyük önem taşıyan su anne adaylarımız için de ciddi önem taşımaktadır. Gebelik sürecinde anne adaylarımızın bol sıvı tüketimi anne ve bebeği bir çok sağlık sıkıntısından korur aynı zamanda gebelikte sıkça görülen kabızlık probleminin de çözülmesinde yardımcı bir etkendir. Yine posalı gıda tüketimini artırmakta kabızlığın giderilmesine yardım eder. Anne ve bebeğin olması muhtemel bakteriyel hastalıklardan korunması da bu dönemde önemlidir. Anne adayları gebelik dönemi boyunca tam pişmemiş gıdalardan, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden uzak durmalı.”

’Kalsiyum ve demir takviyesi ihmal edilmemeli’

Gebelik döneminde kalsiyumun bebeğin gelişimi için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Diyetisyen Fatma Hallaç, “Gebelikte, gelişmekte olan bebeğiniz; kemik, diş gelişimi, sinir sistemi ve kas gelişimi, kalp ritminin düzenlenmesi ve pıhtılaşma için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Diyetle yeterli miktarda alınmazsa annenin kemiklerindeki kalsiyum bebek tarafından kullanılır. Kalsiyum eksikliği sonucu dişler ve kemikler kolayca kırılabilir ve diş etleri de hasar görebilir. Kalsiyum eksikliği dilde, dudaklarda, parmaklarda duyu değişiklikleri, kaslarda kramp, çarpıntı, diş çürükleri ve diş eti sorunları, eklem ağrıları ve uyku bozuklukları şeklinde belirti verir. Kalp de bir kas olduğu için kalsiyum metabolizmasından çok etkilenir” dedi.

Diğer önemli minerallerin ve demirin sağlıklı gebelik diyetinin en önemli noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Fatma Hallaç, “Uygun bir demir takviyesi, kanınızdaki oksijen taşıyıcısıdır ve hemoglobin üretimine katkı sağlar. Sağlıklı kırmızı kan hücrelerine sahip olmak, anemi riskinizi azaltır. Bazen demir eksikliği olarak da adlandırılan anemi, sizi yorgun, bitkin ve halsiz hissettirir” şeklinde konuştu.

Fatma Hallaç, “Anne adayları hamilelik sürecinde alkol ve sigara tüketiminden kesinlikle uzak durmalıdır” ifadelerini kullandı.