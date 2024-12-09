"Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından anne adayları ve anne olmak isteyen kadınlara yönelik normal doğum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Gebe Bilgilendirme Eğitimcisi tarafından, Halk Eğitim Merkezi’nde kurs alan kadınlara normal doğumun önemi ile ilgili bilgiler verildi.

Normal doğumla bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olduğu aktarılırken bebekte solunum sıkıntısı görülme ihtimalinin sezaryen ameliyatına göre daha az olduğu belirtildi.

Normal doğumun avantajlarının ve sürecin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı eğitimde gebelere bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenek olarak öne çıktığı, anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına imkan tanıdığı, annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı aktarıldı.

Normal doğumu yaygınlaştırarak daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesine yardımcı olmayı amaçlayan “Normal Doğum Eylem Planı” bilgilendirme çalışmaları ile anne adaylarına bilinçli bir doğum süreci için gerekli bilgileri sağlamayı hedefliyor.