Sakarya Büyükşehir Belediyesi,anne adayları ve gebeleriAdapazarı Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenecek “Gebelikten Doğuma: Sağlıklı Sürecin Sırları” konferansında bir araya getirecek. Gebelikten doğuma sağlıklı hamilelik sürecinin sırlarının konuşulacağı etkinlik 20 Şubat Perşembe günü 13.30’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor.

ANNE ADAYLARI VE GEBELER

Büyükşehir’in bilgilendirip önemli bilgiler aktaracağı grup ise bu kez anne adayları ve gebeler olacak.

Bu kapsamda Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla “Gebelikten Doğuma: Sağlıklı Sürecin Sırları” konulu konferans, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 13.30’da başlayacak konferansa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Keskin Paker ve Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Özlem Akıncı konuşmacı olarak katılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, konferansa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.