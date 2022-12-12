Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen gebelik eğitimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen gebelik eğitimi gerçekleştirildi.

Çok sayıda anne ve baba adayının katıldığı Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’daki gebelik eğitiminde Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Ulusoy ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz bilgi verdi. Gebelik öncesi dönem, beslenme, gebelik süresince yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Ulusoy, hamilelik süresince yapılması gereken testleri de anlattı. Doğum belirtileri, doğum çeşitleri ve doğum sonrası lohusalık dönemi hakkında merak edilenleri anlatan Op. Dr. Ulusoy eğitimin sonunda anne adaylarının sorularını yanıtladı.

Bebek için ilk 1 ay çok önemli

Doğumun hemen sonrasında bebeğin ilk muayenesinde dikkat edilmesi gerekenleri, tarama ve testleri anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz ise, emzirme, idrar takibi, ilk banyo, göbek bağı bakımı gibi konularda bilgiler paylaştı. Bebeğin hayatında ilk 1 ayın çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Korkmaz, “Bebeğimizin enfeksiyona açık olduğu bir dönem, onu kalabalık ortamda bulundurmayalım, evimizi, bebeğimizin bulunduğu odayı her gün havalandıralım.” diye konuştu.

Ücretsiz gerçekleştirilen gebelik eğitimleri sonunda katılımcılara ikramlar sunuldu ve anne adaylarına katılım sertifikaları verildi.