Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesi hakkında basın açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesinde, sağlık çalışanlarının temel sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bekleyen sorunlar için beklentilerini açıkladı. Sağlık alanında son yıllarda önemli başarıların elde edildiğini ifade eden Anmal, "Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaşmıştır ve önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarının arkasında, her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının emeği yatmaktadır. Necip milletimizin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için fedakar sağlık çalışanlarımız her şart ve koşulda özverili bir biçimde görevlerini ifa etmektedirler. Pandemi döneminde olduğu gibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi en zorlu şartlarda bile görevini aksatmadan yerine getiren sağlık çalışanlarımız, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da takdirini kazanmıştır. Bu güçlü sistemin sürdürülebilirliği, sağlık profesyonellerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve onların hak ettikleri değeri görmesiyle mümkün olacaktır. Fakat, sağlık çalışanları, gece gündüz demeden gösterdikleri bu çaba karşısında maalesef çalışma koşulları, mali haklar ve özlük hakları bakımından birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’nin sağlık ve sosyal hizmet kolundaki en büyük sendikası olarak, 280 bini aşkın üyemiz, güçlü teşkilatımız ile bir milyonun üzerindeki sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının motivasyonu, sadece onların refahını değil, aynı zamanda halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracaktır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşmeleri devam ederken, bizler de sağlık çalışanlarının temel sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bekleyen taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarımız hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır"

Anmal, taleplerinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, sorunlarına çözüm üretilmesini beklediklerini söyledi. Anmal, "Haklı taleplerimize bütçede öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık profesyonellerimiz hem ülkemizin hem de sağlık sistemimizin umududur. Sağlık-Sen olarak hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı için, emeği için, alın teri için her platformda mücadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.