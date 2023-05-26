Kahramanmaraş’ta bir anket şirketi saha çalışmaları sonucunda cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tahmini sonuçlarını açıkladı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden 2 gün önce sonuçlara en yakın sonuçları açıklayan Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri başlıklı anket sonuçlarını da paylaştı. 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarını yaptığı anketle en yakın tahmin eden şirket, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili yeni bir anket yaptı.

“Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri” başlıklı ankette katılımcılara "28 Mayıs’ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Anket 20 büyükşehirde yüz yüze ve 61 ilde telefonla olmak üzere toplam 20 bin 250 kişiyle yapıldı. Anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 puan aldı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47.3 puan aldı.

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan, “14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili yaptığımız ve seçim sonuçlarına çok yakın olarak paylaştığımız sonuçlar tüm Türkiye’de yankı uyandırmıştı. Ülke genelinde toplumun her kesiminden insana ulaşarak yapmış olduğumuz anketin bu kadar yakın bir sonuç vermesi elbette ki doğaldır. Çünkü bütün çalışmalarımızı bilimsel veriler ışığında ve tarafsız bir şekilde yapıyoruz ve vatandaşlara birebir ulaşarak gerçekleştiriyoruz. Önceki başarımız omuzlarımıza ciddi bir sorumluluk yükledi. Bu sorumlulukla yapmış olduğumuz Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim anketinin de yine seçim sonuçlarına çok yakın olacağını düşünüyoruz. Zaten geçen yaklaşık iki haftalık süreçte de toplumda buna benzer bir tavır söz konusudur. Sonuçların şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan, milletimiz, ülkemiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz olsun” dedi.