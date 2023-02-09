Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ankara’daki hastanelere sevk edilen depremzedelerden bilgi alınabilmesi için ‘Ankara Sağlık İletişim Merkezi’ kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ankara’daki hastanelere sevk edilen depremzedelerden bilgi alınabilmesi için ‘Ankara Sağlık İletişim Merkezi’ kuruldu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yönetilen iletişim merkezi, deprem bölgelerinden Ankara’daki hastanelere sevk edilen depremzedeler hakkında bilgi alınabilmesi için 7/24 esasına göre çalışıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Mahmut Alkan, iletişim merkezinin salı günü kurulduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem bölgesinden sevkle ya da kendi imkanlarıyla gelen yaralılarımızın yakınları tarafından daha kolay bulunabilmesi için kurduğumuz bir merkez. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. 150 personelle hizmet veriyoruz. Şu ana kadar yoğun bir çağrı sayımız var. 3 gün içerisinde aşağı yukarı 20 bin çağrıyı bulduk. Her geçen gün vatandaşlar tarafından aranmaktayız. Kamu hastaneleri başkanlığından edindiğimiz hastane listelerimiz var. Hasta yakınları bizleri arıyorlar. Biz hastayı listelerimizden teyit edip hangi hastanede yatıyorsa hasta yakınlarına bu bilgiyi aktarıyoruz. Vatandaşlarımız saat gözetmeksizin diledikleri her saatte 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla bizi arayabilirler. Arkadaşlarımız sürekli görevinin başında olacaklar. Milletimizin başı sağ olsun, herkese de geçmiş olsun.”

Vatandaşlar, ‘Ankara Sağlık İletişim Merkezi’ne 0312 552 28 80 numaralı telefondan ulaşabilir.