Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumunu inşa ediyor.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından yeni bir stadyum kompleksi inşa ediliyor.

160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1861995767860248951

Stadyumun kabuk kısmında futbol topunun formu kullanılacak. Gün ışığından en yüksek oranda faydalanılacak şekilde tasarlandı.

Projenin genel ilerlemesinde yüzde 53 seviyesine ulaşıldı. Zemin iyileştirmesi imalatları olarak yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanılırken, betonarme inşaatta da yüzde 90 seviyesine gelindi.