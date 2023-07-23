Ankara’nın bozkır iklim yapısına rağmen yetiştirilen brokolinin hasadı başladı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde brokoli hasadı başladı. Sofralara gelmek için gün sayan brokoli, mevsimlik işçilerin zorlu şartlarda harcadığı mesai sonucu toplanıyor. Çiftçi Dursun Erdoğan, anavatanı İtalya olan brokolinin Ankara’da nasıl yetiştirildiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Brokoliyi Ankara’nın sıcak şartlarında yetiştirdiğini belirten Erdoğan, “Brokoli için öncelikle yer hazırlığı gerekiyor. Düzgün bir yer hazırlığı yapıyoruz. Sonrasında dikimi gerçekleştiriyoruz. Dikimi gerçekleştirdikten sonra da asıl macera başlıyor aslında. Bizim dikim yaptığımız dönem aslında zor bir dönem brokoli için. Brokoli bildiğiniz gibi işte yani kışlık bir sebze. Biz yaz döneminde hem dikimini hem de yetişen ürünlerin hasadını yapıyoruz. Bunun için oldukça zor bir süreçten geçiyor. Hava sıcaklığı yüksek olduğu için brokolinin istediği sıcaklık 20-23, hatta 25 derece. Ondan sonrası zorluyor brokoliyi aslında” diye konuştu.

"Fazla güneş brokoliye zarar veriyor"

Brokolinin güneş altında tutulmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Hasat dönemi sabahın erken saatlerini seçiyoruz özellikle. Çünkü güneş vurduğu zaman çiçeklenme dediğimiz olayı yapıyor aslında brokoli. Bunun için sabahın erken saatlerini seçiyoruz hasatta. Sonrasında hemen depomuza götürüyoruz. Çok fazla güneş ışığı almadan brokoliyi işliyoruz” şeklinde konuştu.

“Her birine ‘çocuk gibi’ diyoruz”

Her bir brokolinin özel olarak yetiştirildiğini aktaran Erdoğan, “Doğal şartlar olsun, hastalıklar olsun, insan vücudu gibi düşünün. Biz hatta her birine ‘çocuk gibi’ diyoruz. İstedikleri dönem sularını vermediğiniz zaman, tabiri yerindeyse aşılarını yapmadığınız zaman size farklı tepkiler verebiliyorlar. Bu süreç sonunda da ürünler bozulabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Zorlayan tek şey yaz döneminde yetiştiriyor olmamız”

Brokolinin anavatanının İtalya olduğunu belirten Erdoğan, “Beypazarı’nda şu şekilde zorlandık; aslında Beypazarı sebzede marka bir şehir. Birçok sebze de yetişiyor zaten burada. Mikroklima dediğimiz bir havaya da sahip ama bizi zorlayan tek şey yaz döneminde yetiştiriyor olmamız” diye konuştu.

Brokolinin yetiştirildiği süre boyunca sürekli olarak suya ihtiyaç duyduğunu belirten Dursun Erdoğan, “Bu dönemde biz yarım saatlik bile kayıp yapmadan brokolinin yapraklarını her gün kontrol ediyoruz. Yapraklarından suya ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Yarım saat dahi kayıp bizim için çok önemli oluyor. Bu sefer strese girebiliyor. Brokoli bir kış sebzesi. Biz tam tersi yaz aylarında yetiştirmeyi deniyoruz. 2005 yılında başladık brokoli yetiştirmeye. Dediğim gibi havuç, ıspanak, diğer sebzelerin zaten birçoğunu yetiştiriyoruz. Ama yaz aylarında brokoli yetiştiriciliği ekstra zor oluyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, brokoli yetiştirmeyi düşünenlerin bahse konu hassasiyetlere dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.