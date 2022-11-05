Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan "Ankara Filmleri" 33. Ankara Film Festivali çerçevesinde sinemaseverlerle buluştu.

Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan "Ankara Filmleri" 33. Ankara Film Festivali çerçevesinde sinemaseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin turizm potansiyeline sahip alanlarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. 33’üncü kez sinemaseverlerle buluşan Ankara Film Festivali, bu yıl ABB ve Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencilerinin birlikte hazırladığı “Ankara Filmleri”nin ilk gösterimine ev sahipliği yaptı. Gösterimi yapılan Ankara Filmlerinde, Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan yapı ve alanları kısa film aracılığıyla sanatseverlere anlatıldı.

“Film festivalleri çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz”

Proje çerçevesinde, Gordion, Hacı Bayram Veli Camii, Augustus Tapınağı ve çevresi, Arslanhane Camii, Beypazarı Tarihi Kenti ve listeye eklenmek üzere çalışma yürütülen Atatürk Bulvarı için filmler çekildi. Seyirciyle buluşan filmlerin gösteriminden önce konuşan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu konuda katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Film festivalleri çerçevesinde inşallah bu tarz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Başkanımız Mansur Yavaş’ın sizlere selamlarını getirdim. Önümüzdeki yıl hem Cumhuriyet’imizin hem de Ankara’mızın yüzüncü yıl dönümü. Tüm bu çalışmaların yüzüncü yıla da çok büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.