Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

16. Olağan Genel Kurul’dan sonra yeniden başkan seçilen Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, “Derneğimiz Ankara’nın köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi, yeni yönetim kurulu üyelerimizle sizleri ziyaret etmek istedik. Bizler her birimiz kendi alanımızda Ankaramıza hizmet ediyoruz. Biz Ankaralılar kendi adımıza bir şey isteyemeyiz. Aza kanaat ederiz. Ankaramıza taş üstüne taş koyana teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

Ankaralılar Derneği’ni ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Yavaş, “Genel kurulunuz hayırlı olsun. Başkan ve yeni yönetimi tebrik ediyorum. Bizler sizin adınıza buradayız. Sizi temsil ediyoruz. Kentimizi ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz. Başkentimizin bugünü, yarını hakkında her zaman istişarede olacağız “ diye belirtti.

Yönetim kurulu üyelerinin tek tek sorunlarını dinleyen Yavaş, sorunların çözümleri için notlar aldırdı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.