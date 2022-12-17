Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7’den 70’e Başkentlilere Ankara’nın tarihi ile kültürel miraslarını tanıtmak için eğitim ve gezi programları düzenlemeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7’den 70’e Başkentlilere Ankara’nın tarihi ile kültürel miraslarını tanıtmak için eğitim ve gezi programları düzenlemeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle tarihi değerleri koruma ve yaşatma sorumluluğuna sahip bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlatılan Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın beşincisi gerçekleştirildi. Başkentli çocuklar, alan ve atölye çalışmalarının ardından “kültür elçisi” sertifikası aldı.

Başkentin kültür elçileri hem gezdi hem de öğrendi

Atölye çalışmasının da yer aldığı program çerçevesinde çocuklar Erimtan Müzesi’nde hayal güçlerini kendilerine verilen malzemelerle bileştirerek hatıra sikke bastı. Programın amacının çocuklara Ankara’nın kültürel miraslarını tanıtmak ve anlatmak olduğu söyleyen ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir, “Çocuklara Ankara’nın kültürel miraslarını, tanıtmak, anlatmak, onların bu bilgileri iyice öğrenmelerini, ardından bu öğrendiklerini çevrelerine, ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını sağlayarak Ankara’nın birer Kültür Miras Elçisi olmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza Ankara’nın tarihi yapılarını, kültürel mirasını geleneksel evlerin genel özelliklerini, eski evlerin nasıl yapıldığını ve yaşamın nasıl olduğunu anlatıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızın yaşadıkları kente sahip çıkmalarını istiyoruz”

Ankara’nın tarihinde ve geçmişinde var olan tüm değerleri gençlere tanıtmak ve öğretmek istediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu programlarla çocuklarımızın yaşadıkları kente sahip çıkmalarını istiyoruz. Ankara Kültür Elçileri sertifikası da veriyoruz ve artık çocuklar belediyemizce tescillenmiş miras elçileri oluyor. Amacımız sadece yavrularımıza değil Ankara Miras Şantiye Gezileri programıyla Ankaralı hemşerilerimize de Ankara’nın kuruluşundan bu yana özellikle 2800 yıllık Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde var olan uygarlık izlerini tanıtmak. Ama bir yandan da ABB olarak tarihi eserlere nasıl sahip çıktığımızı, özenle nasıl koruyup restore ederek geleceğe aktardığımızı da onlarla paylaşıyoruz. Çok yararlı bir program Ankara’nın geleceği için” dedi.