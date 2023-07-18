Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Ankara’nın en uzun yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’nin vatandaşlar için yaz akşamlarının vazgeçilmez duraklarından biri olduğunu söyledi.

Dinlenmek ve spor yapmak isteyenlerin buraya akın ettiğini dile getiren Altınok, botanik bahçesinin vatandaşlar için sabah sporu yapmaya birebir olduğunu belirterek, “Botanik bahçesi, akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan mekânlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitkiye ve şelalelere sahip bahçemiz her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Fotoğraf çektirmek isteyenler için yemyeşil bir vaha görünümünde olan Atatürk Botanik Bahçemize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.