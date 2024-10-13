Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü, Anıtkabir ve 1. Meclis binasında düzenlenen törenlerle kutlandı.

13 Ekim 1923’de Ankara’nın başkent ilan edilişinin 101. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Ankara Valiliği’nin organize ettiği kutlamalar, Anıtkabir’i ziyaret ile başladı. Burada mozoleye çelenk konulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Ankara Valisi Vasip Şahin, Şeref Defteri’ni imzaladı. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzalayan Ankara Valisi Vasip Şahin deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk;

Milletimizin mukadderatının tecelli ettiği, Cumhuriyetimizin beşiği kadim şehrimiz Ankara’nın Başkent oluşunun 101. yılına erişmiş olmanın mutluluğuyla huzurunuzdayız.

Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen, Cumhuriyetin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezi, medeniyetler beşiği olan Ankara’mız, isabetle vermiş olduğunuz kararla 13 Ekim 1923’te ülkemizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Ankara’nın başkent ilan edilmesi, sadece coğrafi bir değişim olarak kalmamış, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve yeniden varoluş azim ve kararlılığının somut bir göstergesi olmuştur. Ankara, Türk milleti için sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir idealin, birliğin ve dirilişin sembolü olarak değer kazanmıştır.

Köklü kültürel mirası ve geleneksel hayat tarzıyla Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir hâline gelen Başkentimiz, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında öncü rol oynamayı sürdürecek; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğe güvenle yürüyüşüne devam edecektir.

Anıtkabir’de düzenlenen programın ardından 1. Meclis’te düzenlenen törene geçti. Burada konuşma yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş tarihi mirası koruma amacı ile başkentin dokusunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Cumhuriyetin kurulduğu bu bölgede biz 5 buçuk yılda 1 buçuk milyar liraya yakın para harcadık. O günkü dokunun ortaya çıkarılması ve cumhuriyetin kurulduğu alanları turistlerin mutlaka buraları görmesi ve yaşaması adına tarihi kent merkezimizi ayağa kaldırma çalışmalarımız da devam ediyor. Hacı Bayram, Hıdırlık, Ankara Kalesi, Anafartalar, Posta Caddesi’nden başlamak üzere, özellikle Ulus’ta Ziraat Bankası, İş Bankası, Sümer Bank gibi cumhuriyetin kurulduğu yılların özneleri olan binalardan başlamak üzere Ankara Valiliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar bir rota birleştirme niyetindeyiz” ifadelerine yer verdi.

1. Mecliste düzenlenen konuşmaların ardından Ulus Meydanı’ndan başlayan seğmenlerin gösterileri Ankara Kalesi’nde vatandaşların alkışları eşliğinde son buldu.