Ankara’daki Aslanlar Diyarı Parkı’nda 10 Ağustos Dünya Aslanlar Günü’nde pastalı kutlama yapıldı.

Ankara’daki Aslanlar Diyarı Parkı’nda 10 Ağustos Dünya Aslanlar Günü’nde pastalı kutlama yapıldı.

Ankara İncek’te bulunan Aslanlar Diyarı Parkı’nda "10 Ağustos Dünya Aslanlar Günü" için aslanlara özel kutlama yapıldı. Alışılmışın dışında kutlanan Dünya Aslanlar Günü’nde kesilen pasta ve yapılan organizasyon, hem şaşırttı hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Pasta mumlarının minik aslanlara üfletilmesi de renkli görüntülere sebep oldu. Büyük küçük herkesin ilgi odağı olan minik aslanlar en çok çocukların ilgi odağı oldu. Ankara’da ilk defa Aslanlar Günü konsepti ile pasta kesilerek yapılan bu kutlama, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

“Aslanlarımıza pasta kesiyoruz”

Aslanlı Park işletmecisi Ahmet Zeki Öner, “Bugün 10 Ağustos Aslanlar Günü. Biz de parkımızda böyle bir etkinlik düzenledik. Aslanlarımıza pasta kesiyoruz. Yaklaşık bir ay önce doğan aslanlarımız var, onları sevebiliyoruz. Tüm aslanlarımızın Aslanlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Aslanlar Günü’ne denk gelmenin heyecanını yaşayan Ahmet Erdem Erbilir, “Aslanlı Park’a daha önce gelmiştim, tabii adı daha sonra ’Aslan Diyarı’ olmuş. Annemin arkadaşlarıyla geldik, onların da görmesini istiyorduk. Çünkü burası çok güzel bir yer. Herkesi buraya beklerim. Aslan Günü’ne de denk gelmek bizim için harika bir duygu” diye konuştu.

“Aslanlar Günü diye bir gün olduğunu da bilmiyorduk”

Aslanlar Günü diye bir gün olduğunu bilmediklerini belirten Gülnihal Erbilir ise, “Çocuklar burayı çok seviyorlar, geldiğimiz için gayet mutluyuz. Aslanlar Günü diye bir gün olduğunu da bilmiyorduk aslına bakacak olursanız. Böylece bu günü de öğrenmiş olduk. Bir şeyler de öğrenmiş olmak bizim için artı değerli. Herkesi Ankara İncek’te Aslanlı Park’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.