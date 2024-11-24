Ankara’da bugün akşam saatlerinde mevsimin ilk karının yağması ile beraber Ankaralılar karın keyfini çıkardı.

Ankara’da bu akşam mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıktı. Kuğulu Park, Seğmenler ve Atakule gibi Ankara’nın sembol yerlerinde Ankaralılar aileleriyle beraber karın keyfini çıkardı. Kar yağışı ile birlikte araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşasa da özellikle çocuklar kar ile oynayarak yağışın tadını çıkardı.

“Kartpostal gibi bir görüntü çıktı ortaya”

Çocukların haricinde güzel görüntüleri ile kar yağışı yetişkinleri de mutlu etti. Ankara’ya kar yağışı ile çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen Burak Burukhan, “Bence çok güzel bir görsel oldu uzun süredir bekliyorduk sonunda geldi. Kuğular için aynısını söyleyemeyeceğim ama insanlar için çok güzel oldu. Kartpostal gibi bir görüntü çıktı ortaya” dedi. Çocuğunun isteği ile dışarı çıktıklarını belirten Özay Ayvacıoğlu, “Çocuğum istedi dışarı çıkalım diye karı çok seviyor, o yüzden geldik” şeklinde konuştuk. Babası ile birlikte karın keyfini çıkaran Ertuğrul Ayvacıoğlu ise okulların tatil olmasını istediğine değinerek, “Kartopu oynamayı çok seviyorum, kardan adam yapmayı çok seviyorum. Okulların tatil olmasını çok isterim” dedi.

Ankara’da etkili olan kar yağışı bazı vatandaşları ise çocukluklarındaki mutlu hatıralarına götürdü. Kar yağdığı zaman okulların tatil olduğunu hatırladığını söyleyen Azra Andaç, “Çocukken okul tatil edilir ya böyle uyanırsın tekrar yatarsın öyle bir tatlılıkta yağıyor böyle mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Kar yağışının keyfini sadece çocuklar ve Ankaralılar değil şehir dışından gelenlerde yaşadı. Ankara ilk gelişinde kar yağdığını aktaran Naz Alay, “Ben çok mutluyum, benim Ankara’ya ilk gelişim hem karı gördüm hem Ankara’yı gördüm ortamda çok şahane” diye konuştu. İstanbul’dan gelen çocuklarını dışarı çıkardığı zaman karla karşılaştıklarını aktaran Hızır Naki Kahyaoğlu ise, “Çocuklarım İstanbul’dan gezmeye geldi, onları buraya gezmeye getirdim. Atatürk’ün karşılandığı yeri göstermek istedim ve bu doğal güzellikler karşılaştık” dedi.