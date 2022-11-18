Ankara’da başlayan Kastamonu Tanıtım Günleri’nde yöresel lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğunu iddia etti.

Ankara’da başlayan Kastamonu Tanıtım Günleri’nde yöresel lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğunu iddia etti.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri’nde Kastamonu’nun yöresel lezzetleri tezgahlarda yerini aldı. 17 Kasım’da başlayan etkinlikte Taşköprü sarımsağı, tirit, kuyu kebabı, etli ekmek, siyez bulguru, pastırma ve daha onlarca Kastamonu lezzeti ziyaretçilere sunuldu. Kastamonu’nun yöresel lezzetlerine ilgi gösteren Ankaralılar, yöresel lezzetleri tadarken ürünlerden satın almayı da ihmal etmedi.

Ankaralılara göre Kastamonu pastırması daha iyi

Başkentliler pastırma standına akın etti. ’Kayseri pastırması mı yoksa Kastamonu pastırması mı?’ sorusunu cevapsız bırakmayan vatandaşlar, Kastamonu pastırmasının daha iyi olduğunu iddia etti.

“Kayseri’ye fark atacağız”

Kastamonu Tanıtım Günleri’ne katılan bir vatandaş, Kastamonu pastırmasının doğallığından bahsederek, “Kastamonu’nun her şeyi, doğal pastırması da güzel. Bakın ben size söyleyeyim fark atacağız Kayseri’ye, çok fark atacağız. Kayseri’ye de saygı duyuyorum ama Kastamonu şahane, ürünler şahane, hepsi doğal” dedi.

Bir başka vatandaş ise kesinlikle Kastamonu pastırmasını tercih ettiğini dile getirerek, “Doğal ortamda kuruyor, ormanın serinliğinde. Her şekilde güzel” diye konuştu.

Kastamonu’nun yöresel lezzeti kuzu tandır da vatandaşlardan ilgi gördü

Kastamonu Tanıtım Günleri için Ankara’ya gelen Kastamonulu bir vatandaş, yöresel lezzetleri olan kuzu tandırını tanıttı. Kastamonu yemeklerini tanıtmak için Ankara’ya geldiklerini belirten vatandaş, “Ankara Kastamonu, Kastamonu Ankara’sız olmaz. Kuzu tandırımız toprak güveçlerde pişerek burada sunuluyor. Ayriyeten bu kuzunun kuyuda pişeni var. O da kızarmış, kendi buharıyla kuyu kebabı olarak müşterilerimize sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Tanıtım Günleri, 20 Kasım’a kadar Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek.