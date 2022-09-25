Ankaralılar hafta sonunu bu yıl 9’uncusu düzenlen Renkli Koşu Festivali’nde geçirdi. Festivalde her yaştan katılımcı bir araya geldi.

Ankaralılar hafta sonunu bu yıl 9’uncusu düzenlen Renkli Koşu Festivali’nde geçirdi. Festivalde her yaştan katılımcı bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesi Ankaralıları, 9’uncu Renkli Koşu Festivali’nde bir araya getirdi. Pek çok yerli ve yabancı insanın katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, insanlar renkli toz boyaları birbirine dökerek keyifli anlar yaşadı. Gölbaşı Belediyesi’nin desteğiyle ve Herkes İçin Spor Federasyonu ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.

“Engelli kardeşlerimizin de burada olması çok önemli”

Etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, “Biz bu etkinlikleri yaparken Türkiye geneline ve Avrupa’ya duyurmak için yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin de burada olması çok önemli onlar bizim için çok önemli. Onlara yönelik de projeler geliştiriyoruz. Bir tanesi de buydu 5K Renkli Koşu projesi. Biz mutluyuz. Herkes gelebilir, katılabilir. Güzel bir havada güzel bir ortamda güzel de bir kalabalık var görüyorsunuz Gölbaşı Belediyesi olarak böyle etkinlikleri her zaman yapmaya hazırız, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çok güzel bir organizasyon gerçekten renkli bir koşu oldu"

Etkinlikte yapılan koşuya katılan Çağlar Kasım ise bu tür etkinliklerin devamının gelmesini gerektiğini dikkati çekerek, "Çok güzel bir organizasyon gerçekten renkli bir koşu oldu. Normal sporcu hayatımız devam ediyor, profesyonel bir şekilde spor yapıyoruz. Bu tarz etkinlikler de spora teşvik amacıyla güzel, insanları bu havalarda bu mevsimde böyle güzel ortamlarda spora teşvik ediyor. Biz de bunların desteklenmesinden yanayız. Belediyeler bu tarz etkinlikleri arttırmalı" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bir diğer yarışmacı ise, "Renkliydi, eğlendik hem de spor yapmış olduk. Güzel bir etkinlikti, düzenleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.