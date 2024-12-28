Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümünde Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Sahnesi’nde “Günün Adı Kızılca” adlı lirik anlatıyı sahneledi ve ardından da Ankara türkülerinin seslendirildiği mini bir konser düzenledi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin etkilerinin ele alındığı “Günün Adı Kızılca” lirik anlatı başkentliler ile buluştu. 105 yıl öncesinin atmosferini yansıtan anlatı, izleyicilere tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez ve orkestra şefliğini Kemal Günüç’ün üstlendiği eserin anlatıcıları ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları Gamze Karababa, Füsun Demirden, Hasan Erten ve Doğuşcan Apel oldu.

Eserin; Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kent Orkestrası, Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Fomget Halk Dansları ekipleri tarafından ortaklaşa sahnelendiğini belirten Firdevs Aylin Tez, “Dört yıldır Büyükşehir Belediyesinde bu lirik anlatıyı gerçekleştiriyoruz. Ankaralıların, seğmenlerin bugünü nasıl beklediğini görünce gerçekten bugünü bayram duygusuyla kutluyorlar, o coşkuyu hala yaşıyorlar” ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncusu Gamze Karababa ise “Anadolu’da bir ateş vardı, o ateş yeniden küllerinden doğdu. Bir oyuncu olarak bunu temsil etmek bana çok gurur veriyor” dedi.