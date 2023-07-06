Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nde (AHİD) geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

AHİD Genel Merkezi’nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bayramlaşmak için bir araya gelinen buluşmaya AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kadın Kolları Başkanı Gülay Kankalp, dernek yönetimi, şube başkanları ve üyeleri, STK başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, bayramların birleştirici bir gücü olduğuna dikkati çekerek, “Bayramlar milli ve manevi değerlerle birlikte bir olma bilincini geliştiren en önemli unsurlarımızdır. Bir olma, bir arada olma, paylaşma gibi duygularımızı bu günlerde daha fazla yaşarız. Biz de Ankaralılar Derneği olarak bayramlarımızla birlikte bayramlaşma törenlerimizi de gelenekselleştirdik. Bu konuda derneğimizin kurulma amacını da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı’nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını ve birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtan Çelebi, AHİD Başkanı Hilmi Yaman’a bayramlaşma münasebetiyle teşekkür ettiğini dile getirerek, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kapılarımız birlik ve kardeşliğe açılsın. Ben de bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım. Siz de ne zaman isterseniz TBMM’ye beni ziyarete gelebilirsiniz” dedi.