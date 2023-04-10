Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından her yıl düzenlenen ‘Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı Etkinliği’ bu yıl depremzede vatandaşlar ve downsendromlu çocuklar için düzenlendi.

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi’nde 9. Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı Etkinliği yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk süsleme sanatçısı Ayşegül Akyürek’in eğitimini verdiği etkinliğe ilgi yoğundu. Etkinliğin açılışına AK Parti Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan katıldı.

Etkinliğin bu yıl özel olduğunu dile getiren Genel Başkan Hilmi Yaman, “Geçen yıl sadece Ankaralı hemşerilerimiz ile bu etkinlikte buluşmuştuk. Bu yıl 9. kez düzenlediğimiz etkinliğimiz çok özel oldu. Çünkü hem depremzede vatandaşlarımız hem downsendromlu çocuklarımızla beraber Ebru yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızı biraz daha hayatın içerisine alabiliyor olmak bizi mutlu ediyor. Bu sene öncelikli amacımızda bu oldu. Depremzede vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler aldık. AK Parti Ankara Millet Vekili Zeynep Yıldız da Ebru sanatını ilk kez yaptığını söyledi ve eğitimini alarak devam ettireceğini söyledi. Ebru sanatının tekrar talep edilmesinden çok mutlu oluyoruz. Geçmişimizden gelen kültürü gelecek nesillere uygun bir şekilde aktarabilmek bizi gururlandırıyor” diye belirtti.