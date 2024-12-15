Uzun süredir kanserle mücadele eden 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen sanatçı Turgut Karataş hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini doğrularken, cenazesinin 16 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceğini duyurdu.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 Ankara doğumlu olan Turgut Karataş, Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur.

2017 yılında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gördü.

Hastalık sürecinde 13 kilo veren ve maddi sorunlar nedeniyle 'Akıllı İlaç' tedavisine başlayamayan Karataş'a sevenleri ve sanatçılar tarafından yardım parası toplandı.