Ankaralı iş adamları, ’Kan veriyoruz, Can Veriyoruz’ sloganıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile Türk Kızılay’ın çalışmalarına destek verdi.

Kızılay İş Adamları Derneği, Cumhuriyet’in 100. yılı ve ’Kızılay Haftası’ dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. ’Kan Veriyoruz, Can Veriyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türk Kızılay’ın kan bağışı çalışmalarına destek verildi. Bu çerçevede Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Başkanı Recai Kesimal, Kızılay İş Adamları Derneği Başkanı Faruk Tanrıverdi ve pek çok iş adamı, İzmir-1 Caddesi’nde kurulan Türk Kızılay kan çadırında kan verdi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, iş adamlarının kan bağışı konusunda duyarlı kişiler olduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti. Türk Kızılay’ın yılda 3 milyon ünite kanın belirli noktalara ulaştırıldığını hatırlatan Can, kıymetli bir görev yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bu kampanyalara destek olunması lazım"

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ise insani bir çalışma dolayısıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Her yıl kulüp olarak yoğun bir katılımla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyleyen Koca, "Her STK’nin, her spor kulübünün, her iş dünyası insanının bu kampanyalara destek olması lazım. Çünkü ülkemiz afetin çok yaşandığı bir konumda. Çok ciddi kana ihtiyaç oluyor" diye konuştu.

"En çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da mutluluğunu dile getirerek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Zaman zaman kendilerinin de kan bağışı kampanyası düzenlediklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bugünden sonra en kısa zamanda böyle bir kampanyaya imza atmakla ilgili girişimlerimiz olacak. Çok kıymetli bir iş. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan birisi. Hangimizin yarın neye ihtiyacı olacağını Allah’tan başka kimse bilmiyor. Öyle bir an oluyor ki insanlarımıza, personelimize duyuruyoruz, koşa koşa kan vermeye gidiyor. Türk insanının farklılığı bu."

Kızılay İş Adamları Derneği Başkanı Faruk Tanrıverdi de bu haftanın Kızılay Haftası olduğunu hatırlattı. Tanrıverdi, bu haftayı daha da etkili kullanmak amacıyla etkinliği düzenledikleri bilgisini verdi.