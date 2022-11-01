Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankaralı gençler arasında ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankaralı gençler arasında ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, arasında ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek. 2 gün sürecek yarışma kapsamında genel kültür, Türkçe, matematik, mantık ve zekâ oyunları kategorilerinde sorular sorulacak. 6, 7, ve 8. sınıf öğrencileri mücadele edeceği. Yarışmaya katılım gösteren her öğrenciye katılım belgesi verilirken, birinci olan takım akıllı saat ile ödüllendirilecek.

12 Kasım 2022 Cumartesi gününde, belirlenen 6 merkezde düzenlenecek olan yarışmanın final mücadelesi 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.