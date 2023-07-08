Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinde (EMFEST) sahne alan Ayşe Dinçer, seslendirdiği popüler şarkıları ve türküleriyle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Festival alanında sahneye çıkan ve yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Ayşe Dinçer, söylediği birbirinden hareketli parçalarla amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti verdi.

Gecede Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına sanatçı Dinçer’e EMFEST çini tabak takdim etti.

Emet Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval’de EMFEST organizasyonu için Başkan Hüseyin Doğan’a teşekkür ederek, plaket verdi. Başkan Seval, festivallerin bölgeye ekonomik hareketlilik sağlayarak esnaflara olumlu katkı sağladığını belirtti.