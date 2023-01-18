Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş maçının 76. dakikasında sahaya turuncu renkli kedi girdi. Beşiktaş’ın atağı esnasında sahaya giren kediyi saha görevlileri dışarıya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş maçında sahaya 76. dakikada kedi girdi. Renkli görüntülerin çıktığı olayda saha görevlilerin müdahalesi ise kedi saha dışarısına çıkartıldı.

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