MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hayatını kaybeden babası Osman Koca için Ankara’da bulunan Ahmet Hamdi Akseski Camii’nde cenaze namazı kılındı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hayatını kaybeden babası Osman Koca için Ankara’da bulunan Ahmet Hamdi Akseski Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın babası Osman Koca için Ankara’da bulunan Ahmet Hamdi Akseski Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar, milletvekilleri, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile futbolcuların yanı sıra siyaset, iş ve spor dünyasından birçok isim ile Koca’nın yakınları yer aldı. Osman Koca’nın naaşı, namazın ardından defnedilmek üzere Bala’nın Derekışla köyüne götürüldü.