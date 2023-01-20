Ankaragücü-Beşiktaş maçını izlerken kalp krizi geçirerek evinde yaşamını yitiren Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin’in babası Adil Aytekin için cenaze töreni düzenlendi.

Ankaragücü-Beşiktaş maçını izlerken kalp krizi geçirerek evinde yaşamını yitiren Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin’in babası Adil Aytekin için cenaze töreni düzenlendi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasını izlerken evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin’in babası Adil Aytekin, son yolculuğuna uğurlandı. Aytekin için bugün düzenlenen cenaze töreni cuma namazına müteakip Gölbaşı Mezarlık Camii’nde yapıldı.

Düzenlenen törene Adil Aytekin’in ailesi ve yakınları başta olmak üzere Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın yanı sıra Ankaragücü teknik ve idari kadrosundan birçok kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Aytekin’in naaşı sevenlerinin omzunda, Kırıkkale’de toprağa verilmek üzere cenaze arabasına konuldu.