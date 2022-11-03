HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 180 öğrenciye Ankara’dan yardım eli uzatıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 180 öğrenciye Ankara’dan yardım eli uzatıldı.

Yüksekova merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünün İMKB İlk ve Ortaokulunda okuyan 180 öğrenciye, Ankara’nın Çankaya Fevzi Özbey Ortaokulu Müdürü Adnan Polat tarafından kışlık bot ile mont hediye edildi. Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz’un Ankara’da yaptığı girişimler sonucu, Çankaya Fevzi Özbey Ortaokulu Müdürü Adnan Polat tarafından gönül köprüsü ile 180 öğrenciye yardım gönderildi.

Suüstü İMKB İlk ve Ortaokulunda bir araya gelen Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Çankaya Fevzi Özbey Ortaokulu Müdürü Adnan Polat, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Suüstü Köyü Muhtar Bedirhan Oğuz, Suüstü İMKB İlk ve Ortaokulu Müdürü Erhan Kaya ve öğretmenlerin katılımıyla gelen malzemeler öğrencilere dağıtıldı.

Çankaya Fevzi Özbey Ortaokulu Müdürü Adnan Polat’a yardımlarından dolayı teşekkür eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, “Kendileri gönül köprüsü çerçevesinde 180 öğrencimize hazırladıkları hediyeleri takdim etmek için buradalar. Ben bu gönül köprüsü için kıymetli müdürümüze ve okul aile birliği başkanımıza öğrenciler adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’dan Yüksekova’ya gönül köprüsü kurduklarını belirten Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz ise “Yaptığım girişimler sonucu Ankara’dan Yüksekova’ya gelen kıymetli misafirlerimiz tarafından 180 öğrencimize getirdikleri hediyeleri dağıttık. Kendilerine öğrencilerimiz ve veliler adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.