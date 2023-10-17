Ankara’dan Eskişehir’e gelerek 2 milyon TL değerinde enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesinde 6 farklı işyerinde meydana gelen ve 2 milyon TL değerindeki bin 200 metre enerji nakil kablosunun çalındığı olaylar ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını Ankara’dan 2 kamyonet ile gelen 5 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olay faillerinin yakalanması ve çalınan malzemenin ele geçirilmesi amacıyla JASAT ekipleri tarafından Ankara’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 60 adet inşaat iskelesi ele geçirildi. İnşaat iskelelerinin, Ankara’nın Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise ‘İş Yerinden Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.