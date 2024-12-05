Jandarma ekipleri Ankara’dan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getirip satmak isteyen şüpheli şahısları yakalarken, operasyon da farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri Ankara’da ikamet eden O.B. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri araç ile Afyonkarahisar’a getirip satarak haksız kazanç sağlayacağı yönünde bilgi elde etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli O.B. ve Ö.K. isimli şahısların üzerinde ve kullandığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 68 gram metamfetamin, 72 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız kısa dipçikli pompalı tüfek, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınmış olup meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.