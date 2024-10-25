Ankara’daki hain saldırıda şehit olanlar için düzenlenen mevlit programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar daha fazla çalışacağız. Bu yaşananlar bizi daha fazla kamçılayıp birlik beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Atalarımız nasıl pes etmediyse bizler de pes etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle bu memleket bunlara hiçbir zaman boyun eğmedi, yine eğmeyecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara’daki hain saldırıda şehit olanlar için düzenlenen mevlit programının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. TUSAŞ şehitlerinin bu milletin gönlünde yer ettiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın yüreğinden geçen tek şey var. Aziz Türk milleti tarih boyunca defalarca kez gösterdi ki canına, birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden içeriden ve dışarıdan kim olursa olsun içinde bulunduğumuz koşullara bakılmaksızın en iyi cevabı vermiştir. Önümüzdeki süreçte de bu böyle olacaktır. Biz ne zaman ayağa kalkarsak, ne zaman güçlü şekilde durursak ve sesimizi yükseltirsek, milli bir iradeyle karşılarında durduysak böyle oldu. Küresel efendilere boyun eğmeyip, milli bir iradeyle karşılarında ne zaman dimdik dursak bunu yapıyorlar. Tarihte de hep böyle oldu. Yine bir benzerini yaşıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz daha fazla çalışacağız. Bu yaşananlar bizi daha fazla kamçılayıp birlik beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Atalarımız nasıl pes etmediyse bizler de pes etmeyeceğiz, Allah’ın izniyle bu memleket bunlara hiçbir zaman boyun eğmedi, yine eğmeyecek" diye konuştu.