Ankara’da Pursaklar Belediyesi’nin hayata geçirdiği Endemik Vadi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Endemik Vadi’ye vatandaşlar akşam saatlerinde yoğun ilgi gösteriyor. Endemik Vadi’nin içerisinde yer alan Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Akşam saatlerinde Endemik Vadi’yi ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor. Çetin, yaz akşamlarında keyifli vakit geçirebilmek için Pursaklar Belediyesi’nin çok iyi bir alternatif sunduğunu kaydederek, “En güzel alternatiflerimizin başında gelen Endemik Vadimize ilgi ise her zamanki gibi en üst seviyelerde. Vatandaşlarımız yeşille iç içe temiz hava eşliğinde oturma imkanı bulurken, endemik ve aromatik bitkilerden oluşan çeşitli bitki çaylarından tatma fırsatı da buluyor. Günün yorgunluğunu atmak üzere tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadi’ye davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Endemik Vadi’ye gelen vatandaşlara Pursaklar Belediyesi personeli tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.