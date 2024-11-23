Ankara’da Ağustos 2022’de seyir halindeki otomobilin yanına araçla yaklaşıp 1 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, Kırıkkale’de yakalandı.

Keçiören’de 23 Ağustos 2022’de meydana gelen olayda Eyüpcan K., araçla husumetlisi Ümit Yeniaktaş’ı takip etmiş ve otomobil içerisinde oğlu ile birlikte olan Yeniaktaş’a silahlı saldırıda bulunmuştu. Ağır yaralanan Yeniaktaş götürüldüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpcan K.’nın Kırıkkale’de olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından oluşturulan 3 özel ekip Kırıkkale’ye giderek, 1 hafta boyunca incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından harekete geçen Cinayet Büro polisleri, Gündoğdu Mahallesi’nde icra ettikleri operasyonda katil zanlısını yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.