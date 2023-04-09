Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği ile Sandıklılılar Vakfı’nın birlikte düzenledikleri 14. geleneksel iftar programında Ankara’da yaşayan Afyonkarahisarlılar bir araya geldi.

5 Nisan 2023 Çarşamba günü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğini yaptığı ve Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına Ankara’da yaşayan Afyonkarahisarlıların yanı sıra üniversite öğrencilerinin de katılımı oldukça yoğundu. Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan, yaptığı açılış konuşmasında; "Değerli hemşehrilerimiz, öncelikle Ramazan-ı Şerif’inizi en içten dileklerimizle yürekten kutluyor, daha nicelerine sağlık, huzur ve mutlulukla erişmenizi diliyor, bu mukaddes günleri taçlandıracak olan Ramazan bayramınızı da en kalbi duygularımızla bugünden kutluyoruz" dedi.

Özerkan konuşmasına şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi derneğimizin gücünü çok daha yukarılara taşıyabilmek adına kamu yararına çalışan dernekler statüsüne geçmek için 2 yıl önce çalışmalara başlamıştık. Bu çalışmalar sonunda ülkemizin en önemli dört kamu kurumu tarafından banka hesaplarımız, muhasebe kayıtlarımız, defterlerimiz ve çalışmalarımız denetime tabi tutulmuş, bu denetimlerden yüzünün akıyla çıkarak dosyamızın üst yazısında takdir, tebrik ve teşekküre layık görülmüştür”