Ankara’da Zeki Müren’in ilk sahne aldığı aile eğlence yeri, tiyatro alanına dönüştürülerek Başkentlilere sunuldu.

Ankara’da Zeki Müren’in ilk sahne aldığı aile eğlence yeri, tiyatro alanına dönüştürülerek Başkentlilere sunuldu.

Şato Sahne Yazar 1965 yılında Zeki Müren’in sahne alarak açılışını gerçekleştirdi. Ankara’da Zeki Müren’in ilk sahne aldığı yer olarak bilinen ve daha sonra Ajda Pekkan’ında katıldığı aile eğlence yeri işletmeninde el değiştirmesiyle 1975 yılında tiyatro alanına çevrildi. Ankaralıların beğenisine sunulan tiyatro alanı Saim Gazanfer Özcan gibi bir çok sanatçı tarafından tercih edildi. 2022 yılında düğün salonuna çevrilen alan şimdilerde ise tiyatro sahnesine çevrildi. Başkentliler tarafından tercih edilen tiyatro alanı seyircilerini bekliyor. İşletmenin sahibi Metin Öztürk İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tarihi misyonuna geri dönmesi için Tiyatroya çevirdik. Bundan iyi tepkiler aldık. Yaklaşık 550 kişilik salonu Ankara’ya armağan ettik. Birkaç oyun ile açılış yapıldı. Kültüre değer veren insanlar bize teşekkür ediyor. Burası ayakta kalsın diye geldikleri yer bir oldu. Zamanla iyi olacağını düşünüyorum. Aile olarak herkesin geleceği bir yer oldu burası” diye konuştu.