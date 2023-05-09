Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir inşaatta kuleli vinç koptu. Kazada yaralanan olmadı.

Olay, Keçiören’in Ovacık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, vinç operatörünün fazla ağırlık taşıması sebebiyle kuleli vinç koparken, inşaatın olduğu Başkent Caddesi trafiğe kapatıldı.

Olaya müdahale etmek için gelen bir başka vinç görevlisi Muhammed Gültekin, vincin fazla ağırlık taşıması sebebiyle koptuğunu iddia ederek, “Biz fazla yükten şüpheleniyoruz. Yaralanan yok. Biz şimdi kopan vinci bağlamasaydık, bir rüzgar çıksa devrilir” dedi.

Ekiplerin çalışmalarıyla kopan vinç, olay yerine gelen başka bir vinçle kaldırıldı. Vincin kaldırılmasının ardından polis ekipleri Başkent Caddesi’ni tekrar trafiğe açtı.