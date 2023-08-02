Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti.

Olay, Etimesgut ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ye yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.